Turismo, il 94% operatori altoatesini esprime fiducia per 2024

Nel comparto turistico altoatesino le valutazioni sull'esercizio 2023 sono positive in nove casi su dieci. Positive per il 94% degli operatori anche le aspettative per il 2024. È quanto emerge dalla rilevazione primaverile del barometro dell'economia dell'Istituto di ricerca economica (Ire) della Camera di commercio di Bolzano.

Emergono però delle differenze tra i vari comparti. Nella branca dell'alloggio quasi tutte le imprese si dichiarano soddisfatte della redditività conseguita: tra gennaio e dicembre 2023, infatti, i pernottamenti in Alto Adige hanno sfiorato quota 36,1 milioni (+4,9% rispetto al 2022). Sono cresciute le presenze tedesche (+4,4%), ma anche gli ospiti provenienti da altri Paesi (+16,3%). Sono invece diminuiti i pernottamenti di turisti italiani (-1,7%).

Soddisfatta anche la branca della ristorazione. Ad esprimere insoddisfazione sono invece i gestori di bar e caffè. La causa è da ricercare - rileva l'Ire - principalmente nell'incremento dei costi. Sul fronte occupazionale, nel 2023 il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti nel comparto turistico ha superato mediamente le 33.700 unità, con una crescita del 6,3% rispetto al 2022.

Quasi tutti gli imprenditori esprimono attese positive per il 2024. La crescita dei fatturati potrà beneficiare di aumenti dei prezzi e sarà trainata soprattutto dalla clientela estera.

Migliorano anche le prospettive sulla dinamica dei costi, che cresceranno meno rispetto agli anni passati. Questo permetterà a quasi tutte le imprese di conseguire una redditività quantomeno soddisfacente e spesso buona, soprattutto nelle branche dell'alloggio e dei bar e caffè.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA