Incidente in Alto Adige, due giovani in moto cadono in un dirupo

Due ragazzi di 24 anni e 17 anni sono rimasti feriti gravemente in un incidente stradale che si è verificato nel comune di Nova Ponente, in Alto Adige, poco prima delle 15.30. I due giovani erano a bordo di una moto diretti verso Monte San Pietro quando il ragazzo alla guida ha perso il controllo ed è finita fuori strada in una scarpata a lato della carreggiata. Tutti e due i feriti sono stati trasportati all'ospedale di Bolzano e sono attualmente in prognosi riservata. Sul posto l'elicottero dell'Aiut Alpin ed il Pelikan2, oltre ai vigili del fuoco volontari ed ai carabinieri di Nova Ponente.



