Il sottosegretario Butti in visita alla Fondazione Bruno Kessler

Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessio Butti, ha visitato la Fondazione Bruno Kessler in vista del G7 dedicato all'Intelligenza Artificiale che si terrà domani a Trento. Butti - si legge in una nota - è stato accolto dalla vicepresidente della Provincia di Trento Francesca Gerosa e dall'assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca Achille Spinelli.

La delegazione ha visitato i laboratori della Camera pulita della Fbk, realtà unica a livello nazionale per le sue capacità scientifiche e di innovazione dedicate alle aziende ad alta tecnologia. Sono state proposte inoltre dimostrazioni di alcune fra le ultime tecnologie in tema di Ai, tra cui la verifica della Carta d'identità elettronica tramite smartphone e applicazioni della Realtà virtuale nel settore sanitario.

"La Fondazione Bruno Kessler è un'eccellenza italiana e lavora su temi tecnologici e di innovazione molto importanti per il Dipartimento della trasformazione digitale, che ho l'onore di guidare. Inoltre Trento, con il suo ecosistema dinamico e la presenza di istituzioni di alto profilo come la Fbk, dimostra come la collaborazione tra il mondo accademico, le imprese e le istituzioni possa portare a progressi significativi nel campo della digitalizzazione", ha dichiarato Butti.

A margine dell'incontro, il segretario generale della Fondazione Bruno Kessler, Andrea Simoni, ha detto: "Siamo lieti che il sottosegretario Butti abbia scelto la Fondazione per la sua visita conoscitiva delle realtà di ricerca e imprenditoriali in occasione di questo G7, che consolida l'importanza di Trento nel panorama italiano in tema di Ai. Grazie alla nostra esperienza in Intelligenza Artificiale e trasformazione digitale, rinnoviamo la nostra disponibilità a essere un partner per le istituzioni e le aziende, come già accaduto ad esempio con realtà quali l'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato, PagoPA e molte altre".



