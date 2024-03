Chiara Francini ospite della Stagione del Santa Chiara di Trento

L'attrice, conduttrice televisiva e scrittrice Chiara Francini sarà ospite della Stagione dell'Auditorium Santa Chiara di Trento martedì 19 e mercoledì 20 marzo. Porterà in scena il suo memoir "Forte e Chiara", con uno "one woman show" in cui ripercorrerà la sua vita, con le musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri, la collaborazione artistica di Michele Panella e la regia di Alessandro Federico. La produzione è di Pierfrancesco Pisani e di Isabella Borettini per Infinito Teatro, in collaborazione con Argot Produzioni, e con il contributo della Regione Toscana.

Lo show di Francini è uno spettacolo di formazione che parla di una ragazza di provincia piena di sogni che si lancia nella vita per realizzarli senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà. Ed è anche, nella seconda parte, una riflessione sulla tirannide del denaro e del potere che governa i comportamenti umani e, in chiusura, sulla condizione di ogni donna: quella di essere sempre dilaniata fra realizzazione personale e desiderio di maternità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA