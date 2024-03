Un uomo di 59 anni nato in Polonia e residente a Ledro è morto questa mattina in un incidente sul lavoro che si è verificato verso le 10.45 in una falegnameria di Tiarno di Sopra, in Trentino. Pare che la vittima sia stata travolta da un muletto ma gli accertamenti sono in corso.





