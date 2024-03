Kompatscher sdogana Steger, 'buon candidato per guidare Svp'

Il governatore altoatesino Arno Komptascher sdogana la candidatura del senatore Dieter Steger alla guida della Svp. "Steger è un buon candidato. Decideremo negli organi di partito", dice all'ANSA il presidente della Provincia autonoma, che solo ieri si era detto disposto a succedere a Philipp Achammer come segretario del partito che da tempo è in crisi.

Poche ore dopo è stata ufficializzata anche la candidatura di Steger, che però avrebbe sciolto le riserve con alcuni sindaci già venerdì scorso, prima dell'annuncio di Kompatscher.

Un mese fa l'attuale segretario Svp Philipp Achammer aveva annunciato un congresso straordinario in primavera (con ogni probabilità a maggio), al quale non si ripresenterà per consentire una ripartenza. Per un mese non si sono trovati candidati, mentre nelle ultime ore si sono fatti avanti ben due, anche se il governatore rivendica per il difficile ruolo il sostegno condiviso dell'intero partito.



