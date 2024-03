Galleria Adige-Garda, concluse le operazioni di manutenzione

La manovra annuale per la manutenzione dei dispositivi di apertura della galleria Adige-Garda si è chiusa alle 18, secondo le previsioni. Lo comunica la Provincia di Trento in una nota. Le operazioni, finalizzate ad un corretto funzionamento della galleria Mori-Torbole, erano state precedute, nella giornata di ieri, dall'asportazione dei limi depositati a ridosso delle paratoie.

Per monitorare la qualità delle acque scaricate nel lago di Garda, questa mattina l'Agenzia provinciale per l'ambiente (Appa) ha prelevato alcuni campioni d'acqua dell'Adige nei pressi delle paratoie e vicino alla confluenza con la Sarca.

Quindi, alle 12.45, ha avuto inizio la manovra vera e propria, durata circa quattro ore. Nel lago di Garda sono stati immessi circa 340.000 metri cubi d'acqua con un conseguente innalzamento del livello del lago nell'ordine del millimetro, quindi praticamente impercettibile.

Il tunnel scolmatore artificiale - ricorda la Provincia di Trento - garantisce la sicurezza degli abitati della parte meridionale del Trentino e soprattutto della città di Verona.

L'ultima volta era stato utilizzato il 31 ottobre 2023, in piena emergenza meteo.



