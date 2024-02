In Trentino meteo instabile fino a lunedì, minime sopra media

Fino a lunedì prevarranno condizioni di instabilità con cielo molto nuvoloso, precipitazioni a tratti diffuse e temperature minime sopra la media. È quanto prevede Meteotrentino. Nel frattempo, proseguono le operazioni a cura del Servizio Gestione strade, con il supporto delle imprese private affidatarie del servizio in determinate aree. Si ricorda che è in vigore l'obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose. La raccomandazione - sottolinea la Provincia in una nota - è di moderare la velocità e di guidare con particolare attenzione per la presenza di tratti viari sdrucciolevoli e di irregolarità delle strade, oltre che mezzi per lo sgombero neve e frese in azione nelle strade più in quota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA