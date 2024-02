Galateo (Fdi) visita la Sinagoga di Merano

Il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano Marco Galateo (Fdi), si è recato in visita presso la Comunità ebraica del Trentino-Alto Adige, nella Sinagoga e nel Museo ebraico di via Schiller a Merano. E' stato accolto dalla presidente della Comunità, Elisabetta Rossi Borestein, dal direttore del Museo ebraico, Joachim Innerhofer e dal presidente nazionale di Alleanza per Israele, Alessandro Bertoldi.

La presidente ha guidato il vicepresidente durante la visita, mostrando prima la Sinagoga, le opere presenti nella struttura, gli scritti e raccontando le principali tradizioni ebraiche. In seguito ha illustrato il museo e la storia della Comunità altoatesina, la prima in Italia ad essere stata quasi completamente deportata sin dall'inizio della Shoah, dopo l'occupazione nazista della città di Merano.

"Ho voluto visitare la Comunità e la Sinagoga di Merano proprio all'inizio del mio mandato di Assessore per ribadire che la cultura ebraica è a pieno titolo parte integrante del nostro patrimonio culturale locale e nazionale", ha detto Galateo. "La nostra piccola Comunità ebraica merita di essere valorizzata e conosciuta, così come la sua storia e il suo museo rappresentano una presenza plurisecolare di fondamentale importanza per il nostro territorio. I nostri giovani e studenti devono conoscere questa storia, devono sapere che i nostri fratelli ebrei costituivano una comunità numerosa e sono stati brutalmente deportati, con pochi sopravvissuti. Proprio mentre siamo qui, sulle vetrine del Palazzo 10 della Provincia è apparsa la vergognosa scritta 'no Israele', un ennesimo atto di odio, dopo le scritte contro gli ebrei apparse sui negozi e le violente manifestazioni delle scorse settimane. Sono qui a Merano anche per ribadire che in Alto Adige non c'è spazio per l'antisemitismo e l'odio. Desidero portare la mia solidarietà per i continui vili atti antisemiti. La preservazione e la sicurezza della Comunità ebraica saranno sempre una nostra priorità", ha concluso Galateo.



