Tennis: Sinner posta foto bianco e nero, followers in agitazione

Jannik Sinner ormai è anche una star dei social media. Su Instagram il tennista altoatesino ha 2,3 milioni di follower. Nelle scorse ore però molti di loro si sono presi un grande spavento, come si evince dai commenti. Il 23enne ha fatto un innocuo post annunciando la sua partenza per gli Usa, alla volta del Master di Indian Wells. L'annuncio è stato però accompagnato da una foto di un Sinner piuttosto serio in bianco e nero.

Nel giro di pochi minuti è partita una vera e propria valanga di commenti di fan che confessano di essersi presi un infarto. "Pensavo al peggio già", scrive Beatrice. "Jannik non mette più post con sto colore di fondo che me fai vení li colpi", parla chiaro Luca. Un altro fan la prende invece con ironia: "La foto in bianco e nero per dare un minimo di speranza agli avversari, facendogli pensare ad un tuo ritiro". Bea trova invece l'incriminata foto in bianco e nero "bellissima".



