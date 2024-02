Cdm: Strasser in testa allo slalom di Palisades, Sala 7/o tempo

Il tedesco Linus Strasser è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Palisades Tahoe, in California, sulla parte finale della pista Red Dog. Dietro a Strasser, che ha fatto segnare il tempo di 51.65, il francese Clement Noel (52.05) e l'austriaco Manuel Feller (52.11). Il migliore degli italiani con una buona prova e' il lombardo Tommaso Sala, 7/o in 53.12.

Poi, dopo i primi 40 atleti al via su un tracciato con passaggi non facili e dal fondo che si segna progressivamente nelle porte più strette causando distacchi consistenti, c'è Alex Vinatzer, 16/o dopo una sciata molto a strappi. Più indietro Tobias Kastlunger al momento 21/o e Stefano Gross 26/o mentre Giuliano Razzoli è finito oltre il tempo massimo di qualifica per la seconda manche, prevista alle ore 22 italiane.



