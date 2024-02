Cdm donne: ancora neve, cancellato anche 2/o superG Val di Fassa

E' stato cancellato anche il secondo SuperG di coppa del mondo donne previsto in Val di Fassa per l'arrivo la notte scorsa di una nuova abbondante nevicata.

Impossibile preparare per tempo un tracciato sicuro.

Dopo la cancellazione delle due gare trentine nel calendario restano da disputare prima della fine della stagione altre otto gare. Il prossimo appuntamento e' in Norvegia, a Kvitfjell, dove sabato e domenica prossimi sono in programma una discesa ed un superG.



