Il discesista azzurro Schieder è stato operato, stagione finita

Il velocista azzurro Florian Schieder è stato operato al ginocchio destro in una clinica di Innsbruck (Austria) e così la stagione del 28enne carabiniere di Castelrotto (Bolzano) è finita prima di poter partecipare alle finali di coppa del mondo di Saalbach.

Il discesista voleva prendersi tempo per rientrare al più presto in vista della prossima stagione, essendo stato sottoposto ad una translatazione con una plastica alla cartilagine e a un leggero intervento ad un menisco". L'azzurro, sottolinea la federazione, è riuscito a ripetere quest'anno il secondo posto nella discesa di Kitzbuehel, dopo aver già raggiunto lo stesso risultato nel 2023, ed è da tutta la stagione fra i top 10 della discesa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA