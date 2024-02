Bolzano rende omaggio alla memoria dei fratelli Scholl

La Città di Bolzano ha reso omaggio, anche quest'anno, in occasione dell'anniversario della loro morte, alla memoria dei fratelli Hans e Sophie Scholl, giovani studenti tedeschi esponenti della Rosa Bianca, vittime del nazismo.

"Ogni anno, il 22 febbraio ci ritroviamo qui per ricordare questi giovani a cui è stata tolta la vita - ha detto il sindaco, Renzo Caramaschi, nella cerimonia tenuta nella piazzetta intitolata ai due fratelli - Reclamavano solo libertà e democrazia ed hanno trovato la morte. Oggi più che mai, con i venti di guerra che continuano a soffiare in maniera molto forte, non possiamo dimenticare il sacrificio di questi ragazzi che portiamo sempre nel nostro cuore. Negli ideali e nei valori di Hans e Sophie Scholl troviamo il vero senso della democrazia e della vita".

Il Sindaco Caramaschi ha ricordato che la Cerimonia del prossimo anno si svolgerà in piazza Università, dove, in collaborazione con l'ateneo bolzanino, sarà realizzata una memoria visiva permanente all'ingresso dell'ateneo dedicata ai giovani della Rosa Bianca, per valorizzarne in particolare il ricordo.

Oltre alle autorità, tra cui il commissario del governo, Vito Cusumano, alla cerimonia ha partecipato anche la classe 2a C delle scuole medie Leonardo da Vinci. I ragazzi hanno proposto canti, danze, e letto messaggi dedicati alla memoria dei fratelli Scholl e della Rosa Bianca.



