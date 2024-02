Ciclovia del Garda: aggiudicato 1/o tratto del Comune di Riva

Sono stati aggiudicati dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac) i lavori per uno dei tratti urbani della ciclovia del Garda. La vincitrice dell'appalto dal valore di 858.619,75 euro è l'impresa Ict srl, con sede a Trento, che realizzerà il percorso che collega la chiesa dell'Inviolata di Riva del Garda a largo Bensheim attraverso viale Madruzzo, viale Martiri del 28 giugno e viale Dante.

L'intervento - così una nota - riguarda la realizzazione di una ciclopedonale a due corsie a doppio senso di marcia, con una lunghezza totale di 400 metri e una larghezza di 3 metri. La ciclopedonale sarà separata dalla carreggiata dei veicoli a motore attraverso un cordolo di protezione. Prevista anche la sistemazione dell'intera careggiata, il rifacimento di alcuni marciapiedi e sottoservizi e la ripavimentazione delle strade interessate. I lavori dureranno 110 giorni. "Un'opera strategica che procede attraverso il lavoro congiunto, per le rispettive parti di competenza, del commissario straordinario Francesco Misdaris, dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche-Apop e del Comune di Riva del Garda", commenta il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. Anche per la sindaca di Riva del Garda Cristina Santi "si tratta di un'opera strategica e di una opportunità molto rilevante, direi storica, per tutto il territorio che si affaccia al Garda".

Gli ulteriori lotti in arrivo per il Comune di Riva del Garda sono il completamento del primo tratto di 800 metri da via Lavino a largo Bensheim, le parti che vanno da largo Bensheim alla rotatoria del Blue Garden e dalla rotatoria del Blue Garden al porto San Nicolò. Gli ultimi due lotti hanno un'estensione di circa 1.300 metri.



