Studio legale cerca vittime e testimoni di abusi nella chiesa

Il progetto triennale "Il coraggio di guardare" della Diocesi di Bolzano e Bressanone su casi di abuso del passato ha come primo passo l'esame degli archivi diocesani. Questa verifica viene svolta sotto la guida del rinomato studio legale Westpfahl-Spilker-Wastl di Monaco di Baviera in collaborazione con lo studio legale Kofler-Baumgartner-Kirchler & Partner di Brunico.

Su queste basi vengono raccolte informazioni sui casi di abuso tramite la compilazione di questionari e saranno intervistati testimoni dei fatti. I risultati verranno pubblicati e costituiranno la base per il lavoro di elaborazione e prevenzione.

Lo scorso novembre gli avvocati tedeschi Westpfahl Spilker Wastl, hanno iniziato a lavorare concretamente al chiarimento di casi di abuso sessuale nella diocesi di Bolzano-Bressanone.

"Stiamo operando - si legge in una nota - come esperti assolutamente indipendenti. Presenteremo pubblicamente i risultati del nostro lavoro di indagine e di verifica in una conferenza stampa che si terrà in un secondo memento. Poiché ora sono disponibili i risultati dei prima esami di documentazioni.

intendiamo offrire - alle persone colpite da abusi sessuali e ad altri testimoni dell'epoca l'opportunità di contattarci e quindi, nel casa specifico, di contribuire alla scoperta e/o al chiarimento dei reati di abuso sessuale e delle eventuali responsabilità di funzionari ecclesiastici". I colloqui in questo contesto saranno trattate con assoluta riservatezza e le autorità ecclesiastiche non riceveranno alcuna informazione, precisa lo studio legale in una nota.



