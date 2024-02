Sci: Paris 3/o in superG Kvitfjell, vince l'austriaco Kriechmayr

Ancora un podio per l'Italia e per Dominik Paris, terzo in 1.09.42 nel superG di Kvitfjell, ex aequo con lo svizzero Marco Odermatt. Ha vinto - 18/o successo in carriera e sesto stagionale - l'austriacO Vincent Kriechmayr in 1.09.23 davanti al canadese Jeffrey Read, figlio dell'ex grande velocista Ken e per la prima volta sul podio, secondo in 1.09.40.

Per l'Italia - su un tracciato accorciato per problemi di visibilità in quota e complicato solo un po' sulle curve del tratto centrale - con una prestazione di squadra davvero buona ci sono poi Guglielmo Bosca 6/o in 1.09.54 e Mattia Casse 9/o in 1.09.64. Poi ancora una gara coraggiosa del veterano Christof Innerhofer 15/o in 1.09.89.

La corsa per la coppa di superG è almeno formalmente ancora aperta: Odermatt, dominatore della stagione, ha 450 punti contro i 369 di Kriechmayr. Con un calendario di gare un po' cervellotico oltre che faticoso, la coppa del mondo uomini ora torna negli Usa dopo l'inutile trasferta di dicembre a Beaver Creek con tre gare su tre cancellate. La prima tappa sarà domenica prossima in California, a Palisades Tahoe, per uno slalom speciale.



