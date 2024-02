Pnrr: via libera ad un distributore di idrogeno a Brunico

Via libera della giunta provinciale di Bolzano alla costruzione di un distributore di idrogeno a Brunico, nella frazione di Teodone. Il progetto, che sarà finanziato anche con con fondi Pnrr, dovrà essere completato prima dell'inizio delle Olimpiadi invernali 2026.

Oggi l'esecutivo ha approvato la variazione del piano urbanistico del Comune pusterese che ora prevede il nuovo impianto.

"Avevamo annunciato già alla candidatura che volevamo organizzare tutto il servizio di trasporto in forma sostenibile, non inquinante, con mezzi elettrici e mezzi a idrogeno - ha spiegato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher - Ora speriamo di riuscire a realizzare tutto già prima dell'inizio delle Olimpiadi, per poter disporre anche dei mezzi che si riforniscono con l'idrogeno in questa stazione di Brunico".

"Ovviamente, l'impianto non servirà solo per le Olimpiadi - ha precisato Kompatscher - ma fa parte di un piano più ampio di elettrificazione da un lato, con tutti i sistemi di ricarica sia veloce che normale in tutta la provincia, e di ulteriori stazioni per l'idrogeno, dall'altro".



