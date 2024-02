Kompatscher, 'difficile votare una Giunta senza donne'

"Riteniamo difficile eleggere una Giunta regionale nella quale non siano rappresentati entrambi i generi e ne abbiamo informato anche il presidente Fugatti. A prescindere dal fatto che, secondo gli accordi, Trento deve garantire questa volta la rappresentanza di entrambi i generi, abbiamo cercato di inviare anche da Bolzano una donna, ma le nostre rappresentanti femminili non sono disponibili per vari motivi". Lo afferma all'ANSA il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher in merito al fatto che Trento e Bolzano per il momento hanno indicato solo uomini per l'esecutivo della Regione, che si compone dai consiglieri delle due Province autonome. Oggi si riunisce il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, ma con ogni probabilità non si voterà la giunta.





