Giorno ricordo, a Trento consegna medaglia memoria di Aldo Rensi

La cerimonia ufficiale per il Giorno del ricordo, a Trento, è iniziata in Largo Pigarelli, con la deposizione di una corona sulla targa commemorativa dell'esodo giuliano-dalmata e delle vittime delle foibe. Erano presenti le autorità e una rappresentanza degli esuli giuliano-fiumano-dalmati.

Poco dopo, nella sala di rappresentanza di palazzo Geremia si è tenuta la cerimonia istituzionale, durante la quale sono intervenuti il sindaco di Trento Franco Ianeselli, l'assessore provinciale Achille Spinelli, il vicario del prefetto Massimo Di Donato, il presidente del comitato provinciale di Trento dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Roberto De Bernardis e la ricercatrice Fondazione Museo storico Elena Tonezzer.

Al termine degli interventi - informa una nota - Tullio Rensi e Marco Rossi hanno ricevuto la medaglia concessa dal presidente della Repubblica alla memoria del padre e del nonno Aldo Rensi, che il 15 maggio del 1944 fu prelevato dalla sua casa di Pedena, in Istria, dalle milizie di Tito per poi sparire nel nulla.

"Abbandonate le posizioni aprioristiche che ci impediscono di vedere e di spiegare la realtà, forse potremo aumentare il nostro grado di comprensione, rendere giustizia alle vittime, pacificare il ricordo e insieme la nostra quotidianità. Solo così la memoria potrà diventare non uno sterile, infinito duello tra due tesi contrapposte, ma una ricerca di senso capace di entrare in relazione con quanto stiamo vivendo. Una memoria che salva, che ci rende più liberi e migliori", ha commentato il sindaco di Trento Franco Ianeselli.

"Faremo di tutto - ha detto invece l'assessore provinciale Achille Spinelli - per promuovere una conoscenza adeguata. Per risarcire con la solidarietà e la vicinanza delle istituzioni coloro che hanno subito violenze e privazioni. Per garantire che non sia solo nel Giorno del ricordo l'occasione per dedicare attenzione a questo tema, considerandolo cruciale per la nostra storia nazionale e per quella europea".



