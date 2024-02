Attacchi a Fugatti, solidarietà Consiglio provinciale Trento

Solidarietà al presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, è stata espressa in apertura dell'odierna seduta del Consiglio provinciale di Trento, dal presidente Claudio Soini, e dagli esponenti di centrodestra Claudio Cia e Walter Kaswalder, in relazioni agli attacchi ricevuti sui social dopo l'abbattimento dell'orso M90.

Nel 2021 Fugatti ha ricevuto la scorta per le minacce di morte ricevute, proprio tramite i social, in relazione alla gestione della fauna selvatica.

In relazione alle possibili manifestazioni di gruppi animalisti, un presidio delle forze dell'ordine è stato schierato all'ingresso di Palazzo della Regione, dove è in corso il Consiglio provinciale.

Kaswalder ha esteso la solidarietà a tutto lo staff di Fugatti, perché, a quanto riferito in aula, le minacce stanno arrivando on line anche alle segreterie.



