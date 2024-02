Snowboard: 'Red Bull Hammers', a Obereggen vincono St Rippers

I St Rippers sul gradino più alto del podio del "Red Bull Hammers with Homies" di Obereggen. La competizione è stata ospitata nello snowboard internazionale della località altoatesina (a 20 minuti da Bolzano), cuore dello Ski Center Latemar (a 20 minuti da Bolzano) con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo. La gara, valevole per il circuito internazionale "Red Bull Hammers with Homies", organizzata dalla società sportiva Black Yeti guidata da Marco Sampaoli in collaborazione con l'Apt della Val di Fiemme, ha costituito l'unica tappa italiana di qualifica per le finali mondiali del circuito, in programma a Madonna di Campiglio (29 marzo-1 aprile). La compagine vincitrice, gli (St) Rippers composti da Alessandro ed Emanuele Di Matteo con Andrea Lavezzari, ha staccato il pass per la finale mondiale insieme ai secondi classificati, gli Schlernhexen di Guido Rossi, Manuel Kritzinger e Jan Fulterer; ed ai terzi, gli Artic Pirates di David Oberhofer, Julian Niederkofler e Filippo de Martin. Hanno partecipato, inoltre, le squadre Panorama Gang, Math Apache, Fassa Snowboarders, Fai Sun, Ushy Kraken. Ma per i vincitori è stata tutt'altro che una passeggiata primeggiare nello snowpark di Obereggen: le 8 squadre, composte da tre riders ciascuno, hanno dato spettacolo nelle Jam Session: uno show adrenalinico, emozionante. I riders si sono affrontati in un knockout ad eliminazione diretta fino a incoronare il vincitore della tappa di Obereggen: gli (St) Rippers. Pronti insieme agli Schlernhexen ed ai Artic Pirates a dare battaglia nelle finali di Madonna di Campiglio.



