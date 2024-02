Il cantante rock Burger alla commemorazione di Andreas Hofer

Sarà il leader della band rock Frei.Wild, Philipp Burger, a tenere il discorso centrale alla commemorazione di Andreas Hofer organizata, come ogni anno, per il prossimo 18 febbraio dallo Schützenbund.

"Burger è un cantautore, chitarrista e cantante della band Frei.Wild, che ha pubblicato finora 17 album e ha vinto, tra gli altri, l'Echo Music Prize - spiega una nota - I Frei.Wild hanno anche lanciato il progetto benefico 'Wilde Flamme', una band multinazionale i cui proventi vanno a favore di progetti sociali".

Gli Schuetzen chiedono "una forte partecipazione alle commemorazioni di Andreas Hofer e in particolare alla festa di Merano, per esprimere la coscienza nazionale tirolese ed il desiderio di libertà del popolo tirolese e per celebrare i nostri valori tirolesi".



