Svp boccia la Giunta regionale 'xl' per fare spazio a donna

Mercoledì prossimo, 14 febbraio, il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige si riunirà per eleggere la nuova giunta regionale. Lunedì prossimo si riunirà il parlamentino della Svp per discutere le nomine, come previsto dallo statuto di partito. Il nodo da sciogliere resta la presenza di una donna, visto che Bolzano e Trento per il momento hanno individuato solo uomini. "Ultimamente, da Trento sono giunte voci di un eventuale allargamento della Giunta regionale (la cosiddetta Giunta x-large, ndr.). La Svp è chiaramente contraria a tale ipotesi", si legge in una nota del partito. In Trentino Alto Adige sono infatti poche le competenze in mano alla Regione e non alle due Province autonome. La scorsa legislatura la quota rosa è stata garantita da Bolzano, si fa presente alla Volkspartei.



