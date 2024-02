Morto il fantino caduto da cavallo in corsa a ippodromo di Pisa

E' morto stamani Dominik Pastuszka il fantino polacco di 35 anni ma da molti anni meranese di adozione che da giovedì scorso era ricoverato in condizioni molto gravi dopo essere caduto da cavallo durante una corsa a ostacoli all'ippodromo San Rossore di Pisa. Nell'incidente era rimasto ferito anche l'animale che è stato poi soppresso dai veterinari nelle ore successive.

Pastuszka ha sbattuto la testa nella caduta riportando diverse fratture craniche che avevano provocato un'emorragia cerebrale: le sue condizioni erano paese subito molto critiche ed era giunto non cosciente in ospedale dove è stato intubato.

Il fantino lascia la compagna e una figlia di un anno e mezzo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA