Doppio successo azzurro alla 47/a Dobbiaco-Cortina

Un grande doppio successo azzurro illumina Dobbiaco con le vittorie di due ex biathleti, il friulano Giuseppe Montello e l'altoatesina Federica Sanfilippo, alla 47a edizione della Dobbiaco-Cortina, con i 35 km in tecnica libera tutti allestiti in provincia di Bolzano. Splendido finale di gara maschile, in volata, con il friulano Giuseppe Montello e il francese Gerard Agnellet a darsi battaglia fino all'ultimo centimetro. Il fotofinish ha dato ragione al friulano, che sprinter puro non è mai stato ma che oggi conquista una vittoria di grande prestigio. Al terzo posto ancora Francia con Victor Lovera a +2'14"3. Per quanto riguarda la gara femminile, Federica Sanfilippo ha condotto un ultimo tratto di gara da vera sprinter, attaccando sulle ultime due salite della Nordic Arena e imboccando al comando il rettilineo finale. Nessuna chance di sconfiggere l'altoatesina negli ultimi metri per il duo francese sul podio con lei, Felicie Chappaz (+0"4) e Coralie Bentz (+0"5).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA