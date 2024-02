Köllensperger confermato presidente di Team K

In occasione dell'assemblea generale del Team K sono stati nominati il nuovo consiglio direttivo e il nuovo comitato provinciale del Team K. Il Consiglio direttivo è composto dai seguenti membri: Paul Köllensperger (presidente), Maria Elisabeth Rieder (vicepresidente), Franz Ploner, Tommaso Marangoni, Giuliana Dragogna, Katya Trevisani e Eugen Sleiter. Il Comitato provinciale sarà composto invece da 14 membri provenienti da tutte le parti del territorio e avrà il compito di approvare tutte le decisioni più importanti del partito.

"Oggi, insieme alla nostra base di partito, abbiamo tracciato la rotta per il futuro. Un futuro in cui i valori contano più dell'opportunismo, le persone contano più delle lobby e delle tessere di partito, la natura conta più dell'avidità del profitto e i giovani vengano ascoltati. In un momento in cui la SVP si allea con i post-fascisti solo per rimanere al potere ed è scesa così in basso da controllare le schede elettorali dei suoi consiglieri, il Team K è più che mai necessario. Basta con il mantenimento del potere e con lo sguardo rivolto all'indietro. Il Team K e le cittadine ed i cittadini altoatesini sono il futuro dell'Alto Adige", è convinto Paul Köllensperger.



