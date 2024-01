Kompatscher, 'Autonomie Grundlage für erfolgreiche Regierung'

"Die Autonomie ist die Grundlage für eine erfolgreiche Regierungsarbeit. Sie ist ein Instrument des Schutzes vor Diskriminierung und Unterdrückung, ein Modell des Minderheitenschutzes, um das uns viele beneiden, ein Instrument der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung". So Landeshauptmann Arno Kompatscher bei der Vorstellung der neuen Landesregierung im Landtag.

Kompatscher erinnerte dann an das Ziel, bis Juni eine Vereinbarung mit der Regierung zur Wiederherstellung der Autonomie auf den Weg zu bringen. Bevor er die Eckpunkte des Koalitionsprogramms vorstellte, erläuterte er die Prämisse, in der die Werte der Verfassung "wie Freiheit, Gleichheit, Verteidigung der Bürgerrechte und Nichtdiskriminierung" aufgeführt sind. Der Landeshauptmann hofft auch, dass es "in dieser Legislaturperiode keine Krisen mehr geben wird".

Abschließend stellte Kompatscher sein elfköpfiges Regierungsteam vor: Rosmarie Pamer (Svp, deutsche Vize), Marco Galateo (Fdi, italienischer Vize), Daniel Alfreder (Svp, ladinischer Vize), Philipp Achammer (Svp), Magdalena Amhof (Svp), Christian Bianchi (United-League), Peter Brunner (Svp), Ulli Mair (Freiheitlichen), Hubert Messner (Svp) und Luis Walcher (Svp).



