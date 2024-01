'De Gasperi: l'Europa brucia', quando la storia sale sul palco

Debutta in prima assoluta al Teatro Sociale di Trento, domani alle 20.30, "De Gasperi: l'Europa brucia" (repliche fino al 4 febbraio), il nuovo testo interpretato da Paolo Pierobon, Giovanni Crippa, Emiliano Masala, Livia Rossi e Francesco Maruccia, diretto da Carmelo Rifici e scritto dall'autrice trentina Angela Dematté.

"De Gasperi: l'Europa brucia" porta in scena la statura e la complessità, le luci e le ombre dell'uomo/statista Alcide che aderisce totalmente al suo compito politico tanto da non vedere più i confini tra sé e la nazione, caricandosene il peso e diventandone poi, inevitabilmente, artefice e vittima. Racconta, attraverso il percorso interiore di un importante uomo politico europeo, gli anni della formazione del Patto Atlantico, della nascita dell'Europa che oggi conosciamo e viviamo.

Lo spettacolo è una coproduzione tra Teatro Stabile di Bolzano, LAC Lugano Arte e Cultura, La Fabbrica dell'attore/Teatro Vascello di Roma e Centro Servizi Culturali Santa Chiara e si avvale della collaborazione con Fondazione Trentina Alcide De Gasperi e Centro Teatrale Bresciano. Alle recite trentine seguiranno quelle di Genova, Rovereto, Bolzano, Milano, Modena, Lugano, Torino e Roma.

"Parlare di De Gasperi per me significa guardare dal tempo presente, attraverso una lente sul passato, ad un possibile futuro", afferma il regista Rifici, direttore artistico di LAC Lugano Arte e Cultura. "Per quanto tempo ancora reggeranno i pilastri della nostra democrazia? Il testo di Demattè, per quanto non possa restituirci del tutto la complessità della nascita dell'Europa postbellica, mi permette comunque di porre al pubblico alcune domande che ritengo essere fondamentali: è mai esistito un progetto europeo? C'è mai stato un momento della storia in cui la parola democrazia sia riuscita a manifestarsi negli apparati statali, senza dover fare fin troppi compromessi con i giochi di potere e le espansioni commerciali"? "De Gasperi: l'Europa brucia" intende approfondire questo frammento di storia italiana nella stretta e radicata prospettiva della vita dell'uomo/statista in rapporto con i suoi collaboratori e con la sua vita intima.



