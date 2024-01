Kompatscher, 'guardare la giunta senza occhiali ideologici'

Si presenta domani al voto in Consiglio provinciale la nuova Giunta provinciale di Bolzano formata per la prima volta da 5 partiti: Svp, Fdi, Lega, La Civica e Freiheitlichen. Introducendo il nuovo esecutivo il governatore Arno Kompatscher ha invitato "tutti a togliersi gli occhiali ideologici e leggere il programma di coalizione che è equilibrato ed ambizioso".

Kompatscher si è detto anche fiducioso che entro giugno la riforma dell'autonomia possa arrivare in Consiglio dei ministri.

"L'obiettivo - ha aggiunto - non è solo il ripristino delle competenze perse, ma anche l'ampliamento dell'autonomia".

Il futuro vice presidente della Provincia Marco Galateo (Fdi) ha evidenziato "il forte collegamento con il governo centrale che porterà grandi benefici a tutto l'Alto Adige". Secondo Galateo, a breve alcuni ministri verranno a Bolzano per incontrare il nuovo esecutivo.

L'assessora designata Ulli Mair (F) ha riferito che in questi giorni ha già "ricevuto innumerevoli segnalazioni dai cittadini" che riguardano la sua delega alla sicurezza, "ovviamente non tutti i problemi potranno essere risolti dall'oggi al domani".

Il futuro assessore Christian Bianchi (Lega-Uniti) ha sottolineato che il "programma di coalizione mette al centro dell'attenzione proprio i cittadini e le loro esigenze". Ha inoltre evidenziato la necessità di valorizzare i grandi centri urbani in Alto Adige. Angelo Gennaccaro (La Civica), che sarà eletto vice presidente del Consiglio provinciale, ha detto che durante le trattative "abbiamo messo da parte il nostro io per avere un noi più ampio". "I giovani devono essere i protagonisti dell'Alto Adige", ha concluso.



