Provincia Trento e Trenitalia firmano contratto da 254,4 milioni

Tredici nuovi treni, 88 corse ferroviarie al giorno (due milioni di treni chilometri all'anno) e investimenti per 178 milioni di euro. È quanto previsto dal Contratto di servizio 2024-2033 siglato dalla Provincia di Trento e da Trenitalia per la gestione dei servizi ferroviari lungo le linee Verona-Trento e Trento-Bassano del Grappa.

L'amministrazione provinciale - informa una nota - impegna nei suoi bilanci, da qui al 2033, una somma totale di 254,4 milioni di euro per migliorare il trasporto ferroviario.

I treni chilometro all'anno passeranno dagli attuali 1,74 milioni programmati per il 2024 agli 1,97 previsti nel 2025 e negli anni a seguire. Entro il 2027, saranno operativi 13 nuovi treni: tre treni "Rock" (da 1200 posti), sei treni "Pop" e quattro treni "Blues" (da oltre 500 posti ciascuno). Questi mezzi garantiranno oltre 8.600 nuovi posti, con un incremento di passeggeri del 3,3% (media annua).

"Il trasporto ferroviario è essenziale per il Trentino, perché consente di avere connessioni efficienti, di accorciare le distanze e unire i territori. L'accordo decennale con Trenitalia va in questa direzione, con un impegno importante da parte della Provincia per favorire importanti investimenti per i nuovi treni e sviluppare l'offerta a 360 gradi", commenta il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

Presente anche l'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi. "Trenitalia - ha detto - sta investendo nel rinnovo del trasporto regionale più di 1 miliardo di euro all'anno: un investimento che contribuirà a portare, anche in Trentino, treni di nuova generazione che renderanno la flotta sempre più giovane e rappresenteranno un beneficio per i viaggiatori pendolari e per tutti coloro che vorranno scoprire la regione in treno".



