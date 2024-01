Nucleo sicurezza a Trento, 9 arresti e 401 denunce nel 2023

Nel corso del 2023, il Nucleo sicurezza urbana della Polizia locale di Trento ha effettuato nove arresti in flagranza, segnalato 401 notizie di reato (di cui 86 per detenzione e spaccio di stupefacenti), 225 sequestri di droga (per un totale di otto chilogrammi). Le ore di controllo sono state 2.866, per 302 servizi complessivi in zone sensibili e parchi. I dati sono stati presentati in conferenza stampa dal commissario capo, Mauro Eccel.

Il contingente complessivo della squadra è composto da tre coordinatori, dodici agenti e due operatori distaccati funzionalmente presso la procura della Repubblica. Contro lo spaccio e consumo di stupefacenti sono stati effettuati 59 controlli coordinati con le forze di polizia statali per un totale di 1.465 ore di servizio. Sono state impiegate nelle specifiche attività di ricerca di droga le due unità cinofile (la seconda è entrata in servizio la scorsa primavera) per 731 ore complessive, oltre a 94 ore di addestramento. Le unità cinofile hanno prestato servizi anche in altri Comuni e sono state impiegate in supporto ad altre forze di polizia su specifiche attività di perquisizione.

Nel corso dell'anno sono state accertate e contestate 264 violazioni alle norme di convivenza contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali, con l'applicazione in 83 casi dell'ordine di allontanamento (cosiddetto Daspo urbano).

Nelle sole zone vicino a piazza Portela sono stati eseguiti 51 controlli mirati svolti in orario serale con diversi esiti, tra i quali 45 violazioni al codice della strada, dodici ordini di Daspo urbano, 55 violazioni per consumo di sostanze stupefacenti, 33 casi di vendita o detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e tre arresti.



