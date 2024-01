A Bolzano si viaggia a 40 km/h, ma i controlli sono difficili

"Bolzano ha optato fin dal 2010 per un limite in tutta la città di 40 km/h, fatta salva la zona produttiva, dove si viaggia a 50, e alcune singole zone, come il quartiere Casanova e la parte alta di Aslago a 30 km/h. Anche nelle strade scolastiche, dove sono presenti le scuole elementari, il limite è a 30. Stiamo invece valutando l'introduzione di singole ulteriori tre strade a 30, dritte e molto trafficate senza spazio per una pista ciclabile". Lo afferma l'assessore alla viabilità del Comune di Bolzano, Stefano Fattor. "Il problema - secondo Fattor - sono i controlli. Il codice della strada impone presso gli speedcheck sulle strade urbane il presidio fisico di un poliziotto. Questo ovviamente limita di molto l'efficacia dei controlli che non possono essere continuativi", conclude.



