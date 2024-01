Incidente in Canada: tra i morti anche pilota e due altoatesini

E' il pilota dell'elicottero la terza vittima dell'incidente di heliskiing in Canada. Si tratta di un uomo del posto. Gli altoatesini deceduti sono due e non tre, come scritto in un primo momento: Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, 29anni, figlio di Georg, fondatore dei negozi di articoli sportivi Sportler, e Andreas junior Widmann, 35 anni, imprenditore del settore tessile, figlio di Heinrich Widmann, fondatore della Texmarket.

Sono invece rimasti feriti il fratello di Heinzl, Jakob Oberrauch, 34 anni, amministratore delegato di Sportler, e Johannes Peer, 34 anni, cognato dei due fratelli e direttore finanziario dello stesso gruppo di articoli sportivi. Versa in gravi condizioni Emilio Zierock, 35 anni, della nota cantina vinicola Foradori.



