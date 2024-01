Incidente in Canada: azienda eliski, 'collaboriamo a indagini'

"Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per sostenere le indagini sulle cause dell'incidente". Lo ha dichiarato, secondo quanto riferisce The Canadian Press, John Forrest, il presidente e direttore generale di Northern Escape Heli-Skiing, la compagnia di eliski proprietaria dell'elicottero precipitato nella Columbia Britannica centro-occidentale, in Canada. Nell'incidente hanno perso la vita tre altoatesini, tra cui Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, mentre suo fratello Jakob Oberrauch, ad del gruppo Sportler, è rimasto ferito.

Sempre secondo quanto riferisce The Canadia Press, il "B.C.

Emergency Health Services", lunedì pomeriggio, ha inviato sul luogo dell'incidente tre ambulanze aeree e cinque ambulanze di terra. I paramedici hanno curato quattro pazienti che sono stati trasportati al Mills Memorial Hospital di Terrace in condizioni critiche.

L'azienda di eliski ha dichiarato, inoltre, di aver contattato il team di gestione dello stress da incidente critico di HeliCat Canada, un'associazione di categoria che rappresenta l'industria degli elicotteri e dei gatti delle nevi, che offrirà servizi che includono il debriefing e il supporto tra pari.





