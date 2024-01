Oggi la Svp dà l'ok alla nuova giunta altoatesina

Esattamente a tre mesi dalle elezioni provinciali del 22 ottobre, questo pomeriggio, la Svp dovrà dare il via libera alle nomine per la nuova giunta provinciale con Svp appunto, FdI, Lega e Freiheitlichen. Con la rinuncia, comunicata ieri sera, dell'assessore uscente Arnold Schuler è stato superato l'ultimo scoglio e la squadra e le deleghe sono definite. La giunta, con ogni probabilità, sarà eletta il 31 gennaio dal Consiglio provinciale.

Al posto di Schuler entrerà nell'esecutivo l'ex vicesindaco di Bolzano Luis Walcher che erediterà da lui l'agricoltura e la protezione civile. Si evita così il temuto duello nel parlamentino della Svp che si riunisce oggi a Bolzano.

Nella giunta 'extra large' con undici assessori Marco Galateo (Fdi) e Chrisitan Bianchi (Lega - Uniti per l'Alto Adige) rappresenteranno il gruppo linguistico italiano. A Galateo, che sarà anche il vice italiano di Kompatscher, andranno - così la stampa locale - le deleghe per la scuola e cultura italiana e per l'economia, mentre l'ex sindaco di Laives sarà assessore al patrimonio e all'edilizia pubblica. Ulli Mair dei Freiheitlichen avrà la delega per la sicurezza e l'integrazione. Il vice ladino sarà invece Daniel Alfreider che manterrà le competenze della mobilità, come anche della scuola e cultura ladina.

Una figura chiave nell'esecutivo 'Kompatscher ter' sarà quella di Hubert Messner. L'ex primario di neonatologia e fratello del Re degli ottomila Reinhold alle provinciali è stato a sorpresa il campione di preferenze, battuto solo dal governatore. Gestirà il difficile assessorato della sanità. A completare la squadra Svp ci saranno il segretario Svp Philipp Achammer, l'ex sindaco di Bressanone Peter Brunner, l'ex prima cittadina di San Martino in Passiria Rosmarie Pamer e l'assessora uscente Waltraud Deeg.



