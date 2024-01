In Trentino tra oggi e domani torna la neve

Il Trentino si prepara ad accogliere una nuova nevicata a partire dalla prossima notte.

Meteotrentino prevede l'arrivo di una perturbazione atlantica che interesserà il territorio provinciale partendo da ovest. Si intensificheranno anche i venti settentrionali a carattere shallow foehn, via via più freddo e intenso nelle valli. A partire dalla notte e fino alla mattina di venerdì 19 gennaio sono probabili nevicate deboli o moderate (anche a carattere di bufera) con accumuli tra i 5 e i 15 centimetri oltre i 1.000 metri. Qualche centimetro di neve potrà accumularsi però anche a quote inferiori, soprattutto nelle vali riparate dal vento e in Valsugana. Tra questa sera e la sera di venerdì, inoltre, le temperature scenderanno di 15-20 gradi centigradi in montagna. A quote basse il calo termico sarà invece mitigato dall'effetto foehn.

Il Servizio gestione strade della Provincia di Trento riferisce che la precipitazione nel complesso non ha creato particolari disagi alle strade. Si ricorda - scrive la Provincia di Trento in una nota - che è in vigore l'obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose. Si raccomanda inoltre di moderare la velocità e guidare con attenzione per i fenomeni di gelicidio e per la presenza in carreggiata dei mezzi per lo sgombero della neve e per i trattamenti antighiaccio. Le strade chiuse alle 10 di oggi sono la Sp31 del passo Manghen, da località Val Trighetta a località ponte Stue, e, per motivi stagionali, la Sp3 del Monte Baldo, tra località San Valentino e il confine provinciale, e la Sp138 di Passo della Borcola, tra località Incapo e il confine provinciale. Le nevicate di ieri hanno raggiunto i 25 centimetri nelle tratte stradali più in quota del Passo Tonale e tra i 10 e i 20 centimetri sui passi Dolomitici.





