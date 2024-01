Sarà avviata a breve la gara per la concessione dell'A22

"Le questioni in sospeso relative all'Autostrada del Brennero saranno risolte in tempi brevi e la gara per l'assegnazione della concessione sarà finalmente avviata": è l'assicurazione ricevuta dai presidenti delle Province di Bolzano, Arno Kompatscher, e di Trento, Maurizio Fugatti, che a Roma hanno incontrato il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini.

È stata in particolare discussa la questione degli "extraprofitti" della società Autostrada del Brennero, i cui vertici hanno pure partecipato al confronto. Lo Stato ritiene che la società non abbia effettuato investimenti dal 2014 a causa della scadenza del piano d'investimenti e che, quindi, gli utili, stimati in mezzo milione di euro, debbano confluire nelle casse dello Stato. "Per quanto riguarda i pagamenti arretrati dell'Autostrada sui cosiddetti 'extraprofitti', abbiamo stabilito che entrambe le parti sono ormai abbastanza vicine nel definire l'importo del pagamento da effettuare - ha dichiarato Kompatscher dopo l'incontro - Di conseguenza, abbiamo deciso di raggiungere l'accordo entro le prossime due settimane".

Si è discusso anche delle questioni in sospeso relative alla proposta progettuale della società autostradale del Brennero "al fine di pubblicare al più presto il bando di gara per la concessione per i prossimi 50 anni, in cui la nostra società avrà poi il diritto di prelazione", ha detto Kompatscher. Come è noto, la società autostradale aveva presentato al ministero una proposta di project financing con investimenti per 7,2 miliardi di euro, che il ministero delle Infrastrutture aveva valutato come fattibile. "Questo progetto mira a trasformare l'asse del Brennero in un corridoio verde che protegga anche la popolazione che vive lungo questa direttrice, sfruttando la capacità dell'autostrada e della ferrovia", ha dichiarato Kompatscher, che ha come obiettivo "progettare e gestire il corridoio in modo moderno e innovativo".



