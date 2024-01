Domani l'elezione del presidente della Provincia di Bolzano

Il consiglio provinciale di Bolzano si riunirà domani, 18 gennaio 2024, alle ore 10, per l'elezione del presidente della Provincia.

Alla dichiarazione di governo presentata dai capigruppo di Südtiroler Volkspartei, Fratelli d'Italia, Die Freiheitlichen, Uniti per l'Alto Adige - Lega Alto Adige Südtirol e La Civica, che indica quale presidente designato l'attuale presidente Arno Kompatscher, è stata fatta un'integrazione, arrivata questa mattina al presidente del consiglio, Josef Noggler, in cui si specifica che la futura giunta provinciale sarà composta da undici membri.

In aula è previsto un dibattito nel quale ciascun consigliere e ciascuna consigliera potrà intervenire per un massimo di dieci minuti. Seguiranno la replica e la votazione per appello nominale; per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del plenum.

All'ordine del giorno della seduta di domani figura anche la designazione di tre consigliere/i provinciali quali membri del Comitato d'intesa.

La seduta verrà trasmessa in diretta web su www.consiglio-bz.org e sul canale YouTube del Consiglio, con aggiornamenti sui profili social del consiglio provinciale.





