Sci: Vlhova in testa a slalom Flachau, azzurra Peterlini 19/a

La slovacca Petra Vlhova in 53.01 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale notturno di Flachau. Alle sue spalle, dopo una prova che pareva insuperabile, la sua grande rivale Mikaela Shiffrin in 53.8.

Dietro l'americana c'è' la svedese Anna Swenn Larsson in 53.53.

Mentre e' uscita per una inforcata per la quarta volta consecutiva Marta Rossetti, unica italiana a partire entro le prime trenta, miglior italiana dopo la prova delle prime 60 concorrenti al via, e' cosi' la trentina Martina Peterlini, 19/a in 55.58 con il pettorale 37. Poi c'e' Lucreazia Lorenzi, al momento 26/a con il pettorale 54, Lucrezia Lorenzi in 55.93.

Fuori tempo massimo in una prova ancora ina volta modesta sono invece gia' finite piu' Lara Della Mea e Beatrice Sola.

Si gareggia con il consueto gran pubblico ed il gran tifo tipici delle competizioni sciistiche in Austria. La pista e' intitolata all'ex grande campione locale Hermann Maier, il famoso Herminator. E' un tracciato senza grosse pendenze ma reso complicato da una lunga serie di dossi.

Seconda decisiva manche alle ore 20,45.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA