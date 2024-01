A Montalbiano i funerali di Ester, uccisa dall'ex compagno

In tanti hanno partecipato ai funerali di Ester Palimieri, la mamma di 37 anni uccisa a Montalbiano, in Trentino, dall'ex compagno, Igor Moser, lo scorso 11 gennaio. Le esequie si sono tenute, nel primo pomeriggio, nella chiesa della frazione del Comune di Valfloriana, in cui la donna viveva con i tre figli, di cinque, nove e dieci anni.

"Tutti in questi giorni ci stiamo arrovellando per trovare un senso a ciò che senso non ha. Lasciamo a solo a Dio l'ultimo giudizio. La lotta contro la violenza sulle donne deve esserci, ma prima ancora serve il rispetto per chi mi è accanto, la vigilanza sulle mie emozione tossiche. Senza questo, il rispetto per le donne non ci sarà mai. Se riuscisse a dare uno scossone alle nostre coscienze, almeno non si sarebbe consumato del tutto invano il sacrificio di Ester", ha detto, durante la funzione, don Albino Dell'Eva.

Nel primo banco vi erano i genitori di Ester assieme alla madre dell'ex compagno. Nei giorni scorsi, le due donne si sono incontrate più volte. "Questo episodio mi ha colpito - ha commentato Dell'Eva - quando la madre di Igor, con coraggio, decide di recarsi alla porta della casa della madre di Ester, di bussare e chiedere di entrare. Due donne, una più straziata dell'altra, scelgono di aprire la porta l'una all'altra. C'è una luce nel buio, piccola ma sufficiente per non perdere la speranza".



