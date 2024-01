I volti dei volontari esposti nella città di Trento

È iniziato il conto alla rovescia in vista dell'apertura ufficiale di Trento Capitale europea e italiana del volontariato, in programma sabato 3 febbraio al T quotidiano Arena, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La città inizia quindi a "vestirsi" con i volti dei protagonisti, i volontari delle tante associazioni trentine riportati sui manifesti appesi nelle vie più centrali del centro storico, realizzati da un collettivo di fotografi nell'ambito del progetto "Gente felice".

I ritratti comparsi via Belenzani sono il frutto dell'impegno della cellula trentina dell'associazione Witness Journal, di cui fanno parte tra gli altri Andrea Bortolotti, Paolo Bosetti, Flavio Maria Caligiuri, Paolo Ghisu, Alexander La Gumina, Marco Loss, Sara Menegotto, Matteo Morelli e Stefano Pegoretti. Nelle scorse settimane, i fotografi di Wj hanno inquadrato le facce di decine di persone, dai volontari di Sant'Egidio a quelli della Fondazione hospice, dagli scout ai vigili del fuoco, dal gruppo che anima lo skatepark a quello di Plastic free, entrando nelle sedi del circolo pensionati di Cadine, del gruppo Alisei, di Wivo i Casoni, di Speck&Tech e incontrando diversi gruppi di volontari locali.



