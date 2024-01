Sci: Cdm donne; a Huetter superG Altenmarkt,azzurre niente podio

Azzurre senza gloria nel primo superG di Altenmarkt- Zauchensee valido come per la Coppa del mondo di sci donne e come recupero di St. Moritz. Hai vinto in 1.13.17 l'austriaca Cornelia Huetter, 31 anni e quinto successo in coppa, davanti alla norvegese Kajsa Lie in 1.13.26 ed alla svizzera Lara Gut-Behrami in 1.13.38.

Miglior azzurra, ma ai piedi del podio, Federica Brignone, quarta in 1.13.49 seguita in quinta posizione da Marta Bassino in 1.13.62, entrambe 'tradite' dal non aver trovato la linea migliore nel lungo Schuss finale.

Fuori senza danni, invece, Sofia Goggia, aggressiva ma non impeccabile, per una scivolata a metà tracciato dopo una inclinazione eccessiva in seguito a un sobbalzo quando già era in ritardo. Sofia - dopo tre gare di superG - ha perso così il pettorale rosso della leader della graduatoria di specialità mentre Brignone in questa classifica rimane seconda con 195 punti contro i 230 di Huetter.

Più indietro, mentre la gara e' stata lungamente interrotta per la brutta caduta dell'austriaca Nadine Fest, sono finite le altre azzurre Laura Pirovano in 1.48.88 , Roberta Melesi in 1.15.13, Nicol Delago in 1.15.21, Teresa Runggaldier in 1.15.48 e Monica Zanoner in 1.16.83.

Domani nella localita' del salisburghese sull'intera pista Kaelberloch, il ''buco dei vitelli'' che prende il nome dalla zona dell'alpeggio estivo dei bovini, ci sarà una discesa mentre domenica ancora un superG. Sono altre grandi occasioni di immediata riscossa delle azzurre, mentre la campionessa Usa Mikaela Shiffrin ha preferito disertare questa tappa austriaca.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA