Un'operazione antidroga tra le nevi dell'Alta Val Badia ha portato ad un arresto e due denunce in stato di libertà, oltre al sequestro di cocaina e marijuana.

L'hanno messa a segno pattuglie sciatori dei carabinieri di Corvara in Badia e della polizia di stato, in servizio di soccorso e vigilanza sulle piste da sci.

In carcere è finito un 25enne brasiliano, residente in Italia, trovato in possesso di 25 grammi di cocaina. Inoltre, sono stati denunciati un 48enne italiano trovato in possesso di 11 grammi di marijuana e 4 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione, ed un 29 enne italiano trovato in possesso di 21 grammi di marijuana. Tutti e tre erano a Corvara come lavoratori stagionali.

Secondo le analisi del laboratorio di analisi sostanze stupefacenti di Laives, dalla droga sequestrata si sarebbe potuto ricavare 70 dosi di cocaina e 169 di marijuana.



