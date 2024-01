Travolto da una valanghe sulla Forcella del Putia, è grave

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano uno scialpinista, che questo pomeriggio è stato travolto da una valanga mentre percorreva la Forcella del Putia, sopra Passo delle Erbe. L'incidente si è verificato poco prima delle 15. L'uomo è stato trascinato per 300 metri dalle masse nevose lungo il ripido canalone. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, i carabinieri, la Guardia di finanza e l'Aiut Alpin Dolomites che ha trasportato il ferito con un politrauma a Bolzano. Il turista austriaco è stato investito da una piccola slavina in prossimità della forcella.

E' stato trascinato per alcuni centinaia di metri lungo il canalone. L'intervento di recupero è stato molto difficile a causa del forte vento in quota ed è stato portato a termine con successo solo grazie la grande esperienza del pilota dell'Aiut Alpin Dolomites e degli uomini del soccorso alpino. Il ferito è stato così recuperato con il verricello. Sull'elicottero il medico d'urgenza ha prestato le prime cure. Nonostante le gravi ferite non si è reso necessario intubare il paziente.



