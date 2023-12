Capodanno in piazza Duomo, brindisi con i bicchieri di plastica

Per ragioni di sicurezza legate al grande affollamento di persone in occasione dei festeggiamenti di fine anno in piazza Duomo, il sindaco Franco Ianeselli ha firmato oggi un'ordinanza contingibile e urgente che limita la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori chiusi e in contenitori di vetro. Lo comunica una nota del Comune di Trento.

Quindi - dalle 19 del 31 dicembre 2023 alle 6 del 1° gennaio 2024 - vige il divieto in piazza Duomo: di vendita per asporto di bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in contenitori chiusi (bottiglie, lattine, ecc.) e in contenitori di vetro o latta; la somministrazione di bevande di ogni specie in contenitori di vetro o di latta da parte degli esercenti le attività economiche. Inoltre è vietato detenere contenitori per bevande in vetro nell'area delimitata per l'evento di Capodanno in piazza Duomo.

Chi non rispetta i provvedimento sindacale è punito con una sanzione pecuniaria di 178 euro. In piazza si potrà brindare ma - a tutela dei convenuti, sottolinea ancora il Comune - con bicchieri di plastica.



