Senzatetto morta a Natale a Bolzano, un indagato

Nel caso della senzatetto rumena di 50 anni, trovata morta in una baracca sotto ponte Adige a Bolzano nel giorno di Natale, ora c'è un indagato. La Procura della Repubblica di Bolzano ha confermato che è stato iscritto nel registro degli indagati la persona che aveva creato il giaciglio e che vi avrebbe installato un fornelletto a gas come sistema di riscaldamento, dal quale sarebbe partito il rogo.

L'ipotesi di reato è di omicidio colposo.

L'autopsia, che verrà effettuata sabato, chiarirà se la donna sia morta per intossicazione da fumo, come si era pensato in un primo momento.

Sul corpo della donna ad un primo esame necroscopico non erano stati riscontrati segni di violenza.



