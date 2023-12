Maltempo: chiuse alcune strade per pericolo valanghe in A. Adige

Con il passare delle ore in Alto Adige le precipitazioni nevose si stanno esaurendo anche sulla cresta di confine centro-orientale. Ieri sera e nella notte le precipitazioni nevose a nord in Alto Adige fra i 900 e i 1.300 metri di quota hanno causato diversi interventi dei vigili del fuoco che hanno rimosso veicoli in panne.

Attualmente sono chiuse per pericolo valanghe diverse strade in Alto Adige, come la statale della Valle Aurina SS 621 da Casere fino a Fondo Valle, la Strada provinciale 49 Vallelunga da Caprone in poi e la Strada provinciale 102 Resia - Roia da Roia di Fuori in poi. Sono chiusi anche diversi percorsi ciclabili per i danni causati dal maltempo.



