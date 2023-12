Vaccinazione anti-Covid, in Trentino open day il 29 dicembre

In Trentino venerdì 29 dicembre ci sarà un open day per le vaccinazioni anti-Covid. Tra le 9 e le 13 saranno aperti i centri di Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Tione e Trento, mentre il centro di Rovereto sarà aperto dalle 14 alle 18. Durante l'open day dello scorso 16 dicembre sono state somministrate 2.800 dosi di vaccino anti-Covid.

"In questo momento la patologia che gira di più è il Covid", ha detto il direttore generale dell'Apss, Antonio Ferro, in conferenza stampa a Palazzo della Regione. "Questo preoccupa molto noi igienisti, perché nei prossimi giorni ci saranno degli assembramenti importanti dovuti alle feste natalizie".

Nella settimana tra il 15 e il 21 dicembre, in Trentino ci sono stati 362 nuovi casi di Covid-19, una persona deceduta, 43 ricoverati in ospedale, di cui due in terapia intensiva. In occasione dell'open day, sarà somministrato il vaccino di nuova formulazione Comirnaty Omicron, che ha una valenza di 12 mesi ed è raccomandato a distanza di almeno tre mesi dall'ultima dose di vaccino anti-Covid o dall'ultima infezione. "Sono invitate alla vaccinazione tutte le persone con più di 60 anni", ha precisato Maria Grazia Zuccali, dirigente dell'Unità operativa igiene e sanità pubblica dell'Apss.



