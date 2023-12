Conclusa la ciclabile tra via Ghiaie e via da Sanseverino

Un nuovo tratto di percorso ciclabile è stato realizzato lungo via del Maso Smalz con lo scopo di collegare la ciclabile di via Ghiaie con il percorso ciclo-pedonale lungo via da Sanseverino. Lo sottolinea una nota del Comune di Trento. In tutto circa 400 metri di cui nel primo tratto (verso via Ghiaie) sono state realizzate due corsie ciclabili monodirezionali di 175 metri, mentre nel secondo segmento (verso via da Sanseverino) la pista ciclabile diventa bidirezionale per 225 metri. Mezzo milione di euro il costo sostenuto grazie al Pnrr (ciclovie urbane). Il progetto prevede inoltre la predisposizione dei percorsi tattili per non vedenti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali presenti sia in via delle Ghiaie che in via da Sanseverino, così come dettato dal Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali (Peba).

A breve - ancora la nota - si provvederà anche a riaprire il sottopasso ciclo-pedonale che porta al centro sportivo "Trentinello" e a realizzare due collegamenti con i marciapiedi esistenti in via Jedin.



